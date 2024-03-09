Пентагон тестирует систему наблюдения «Гремлин» для охоты за НЛО

Управление по разрешению всех видов аномалий (AARO) министерства обороны США (Пентагона) заявило, что разрабатывает новую систему электронного наблюдения Gremlin («Гремлин»), чтобы в реальном времени собирать данные о необычных явлениях, включая НЛО. Об этом сообщает издание Defensescoop со ссылкой на исполняющего обязанности директора AARO Тима Филлипса.

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По словам руководителя AARO, система «Гремлин» представляет собой компактные датчики, способные сканировать пространство в нескольких спектрах. Ее можно использовать для обнаружения известных угроз (например, ракет или беспилотников), так и для поиска аномалий и технологических новшеств других стран.

Филлипс отметил, что над сенсорами работают специалисты Технологического института штата Джорджия, а также исследователи из лабораторий министерства энергетики США.

В настоящее время «гремлинов» тестируют на неназванном военном полигоне в Техасе.

Тим Филлипс отметил, что датчики обнаруживают летучих мышей и птиц, а также фиксируют солнечную активность и некоторые явления на орбите Земли.

«Мы действительно начинаем понимать, что находится на орбите нашей планеты и как мы можем исключить их как аномальные объекты», — отметил глава ведомства.

Управление по разрешению всех видов аномалий было создано в Пентагоне полтора года назад для изучения и расследования сообщений о неопознанных летающих объектах и других необъяснимых событиях, которые объединили под общим названием «неизвестное аномальное явление» (НАЯ).

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Ранее AARO подготовило отчет, согласно которому на сегодня на Земле не зафиксировано ни одного случая присутствия внеземных существ или технологий, а все сообщения о них имели обычное объяснение.