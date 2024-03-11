К одной из лун Сатурна запустят аппарат с шифрованным посланием

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США представили табличку с посланием, которое отправится к спутнику Сатурна Европе в октябре 2024 года. Запуск сообщений на физических носителях в глубины космоса остается одной из традиций NASA, сообщается на официальном сайте агентства.

© NASA/JPL-Caltech

Послание представляет собой треугольную пластину, содержащую гравюру с поэмой «Во славу тайны: поэма для Европы» американской поэтессы Ады Лимон, а также микрочип, на котором закодировано 2,6 млн имен людей, оставивших соответствующие заявки. Артефакт размером 18 на 28 сантиметров изготовлен из тантала и украшен графическими элементами с обеих сторон.

Послание поместят на борт зонда Europa Clipper, предназначенного для исследования системы Юпитера и Европы. Аппарат достигнет газового гиганта и его лун в 2030 году, преодолев 2,6 млрд километров. Исследование Европы должно дать ученым подробные данные о ледяной поверхности и подледном океане Европы, а также помочь оценить пригодность водных глубин спутника для жизни.

В NASA отметили, что послание для Европы вдохновлено знаменитой золотой пластинкой на борту аппарата «Вояджер», который унес за пределы Солнечной системы информацию о богатстве и разнообразии жизни на Земле.