Назван главный научный итог полета Гагарина в космос

Перед первым полетом в космос участников программы, среди которых был Юрий Гагарин, проверяли на последствия перегрузки организма, заявил в беседе с NEWS.ru Герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко. В частности, было много вопросов, как тело перенесет невесомость, к которой невозможно подготовиться на Земле, пояснил он.

Полет Гагарина стал первым шагом для человечества в освоении космоса, Вселенной, первым шагом на пути к другим звездам, планетам, к внешнему миру, в котором находится наша планета Земля, — напомнил Борисенко.

По его словам, еще во время подготовки на Земле стало понятно, что человек выдержит перегрузки. Их воздействие проверялось на космонавтах, участвовавших в программе.

Речь шла о комплексе вещей, происходящих с человеком во время полета в космос. О воздействии невесомости на организм было много вопросов, по поводу того, как человек ее перенесет, так как на Земле невесомость воссоздать невозможно. Здесь каждый пункт программы полета, выполненный Гагарин является важнейшей вехой при выполнении первого шага человечества в освоении космоса, — напомнил Борисенко.

9 марта Юрию Гагарину исполнилось бы 90 лет. Первый человек, совершивший полет в космос, родился 9 марта 1934 года и трагично погиб в 1968-м. Он прожил короткую жизнь, но вошел в историю как молодой улыбчивый герой всего мира.

Ранее друг первого космонавта Валентин Петров рассказал, что Гагарин мог повторно полететь в космос в 1967 году вместо Владимира Комарова, который тогда погиб при возвращении на Землю. Также он вспомнил, что на похоронах Гагарин «был темнее ночи» и говорил: «Ребята, я должен был лететь, а не Володя, но мне не дали...».