Приводнение корабля Crew Dragon с космонавтом Борисовым намечено на 12 марта

Во вторник 12 марта возле побережья штата Флорида (США) должен приводниться корабль Crew Dragon с экипажем Crew-7. На нем с Международной космической станции вернется на Землю экипаж, в который входит российский космонавт Константин Борисов. Об этом сообщило NASA.

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Расстыковка Crew Dragon от узлового модуля Harmony американского сегмента ожидается 11 марта в 18:05 по московскому времени.

Экипаж Crew-7 работает на МКС с августа 2023 года. В него помимо Константина Борисова входят астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.

Кстати, почему в отличие от российских кораблей "Союз", которые именно приземляются, Crew Dragon садятся на воду в Атлантике? Без помощи двигателей, только на парашютах. Эксперты объясняют это тем, что регионы Северной и Южной Америки крайне населенные, что делает приземление опасным. А Тихий и Атлантический океан - идеальное место для "приема" космического аппарата.

Как говорят специалисты, у приводнения есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, оно гораздо комфортнее для экипажа, чем приземление. Потому что вода срабатывает как амортизатор. С другой стороны, сама эвакуация спускаемой капсулы - операция довольно непростая и недешевая. Кроме того, как показывает практика, возвращение корабля едва ли не критически зависит от погоды.

После отчаливания Crew Dragon на станции продолжит работать международная команда - космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб, астронавт NASA Лорал О'Хара и прибывшие на станцию 5 марта в рамках миссии Crew-8 космонавт "Роскосмоса" Александр Гребенкин и астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс.