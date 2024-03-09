Microsoft проигрывает российским хакерам

Microsoft заявила, что не может вытеснить хакеров, взломавших в ноябре 2023 года учетные записи топ-менеджеров компании. В заявлении, распространенном пресс-службой компании, говорится, что они похитили секретные данные из электронной переписки между компанией и неназванными клиентами.

Речь идет о хакерах из группы Midnight Blizzard. Компания называет ее российской и связывает их со Службой внешней разведки (СВР). Отмечается, что хакеры используют информацию, извлеченную из взломанных учетных записей, для получения доступа к хранилищам исходного кода и внутренним системам компании.

В Microsoft не стали уточнять, к какому исходному коду был получен доступ и какие возможности хакеры получили для дальнейшей компрометации самой компании и ее клиентов. Там сообщили, что хакеры похитили криптографические материалы: пароли, сертификаты и ключи аутентификации. Сейчас руководство корпорации принимает меры «по смягчению последствий».