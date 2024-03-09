Почему появился миф о "нулевом" космонавте - мнимом предшественнике Гагарина

Легенда о "нулевом" космонавте, якобы погибшем в космосе до полета Юрия Гагарина - это глупость, заявил первый заместитель начальника Военно-воздушной инженерной академии (ВВИА) имени Н. Е. Жуковского генерал-майор Вячеслав Марков.

Так генерал, который принимал участие в обучении первых космонавтов, развеял один из самых распространенных мифов о покорении космоса.

"Абсолютно точно я знаю, что это глупость. Также было много сказок про его (Гагарина - прим. "РГ") гибель", - приводит слова Маркова РИА Новости.

Марков подтвердил, что до полета Гагарина погиб один человек, зачисленный в отряд космонавтов. Это был Валентин Бондаренко, самый молодой из команды.

Трагедия случилась, когда Бондаренко проходил испытания в сурдокамере 23 марта 1961 года. Это произошло за 20 дней до полета первого человека в космос. Как это было, рассказывал "РГ" дважды Герой Советского Союза, летчик- космонавт Борис Волынов, единственный на сегодня оставшийся в живых из того легендарного первого, гагаринского, отряда космонавтов:

"Валентин Бондаренко провел в сурдокамере девять суток. Трагедия произошла на десятые. Как раз когда заканчивался эксперимент. У ног космонавта стояла электрическая плитка, на которой он разогревал пищу. Одновременно Валентин начал снимать с тела медицинские датчики. Протерев покрасневшую кожу ваткой, смоченной в спирте, он, не глядя, бросил ее в корзину для мусора. Но попал на включенную электроплитку. Пожар вспыхнул моментально. Сразу открыть двери оказалось невозможно из-за перепада давления. Когда спасатели все-таки ворвались, было уже поздно… Бондаренко находился еще в сознании. Он бормотал: "Никого не наказывайте. Я сам виноват. Сам..."

Гибель Валентина Бондаренко долгое время оставалась тайной первого отряда космонавтов. А история доказывает: там, где тайна, неизменно рождаются домыслы.

Одно время сообщения о гибели советских космонавтов во время первых запусков ракет появлялись в западной прессе вообще с завидной периодичностью. Кроме Бондаренко, называлось, имя Петра Долгова, инструктора-испытателя парашютной техники. Он в отряде космонавтов даже не был. Хотя погиб Долгов, действительно, в небе: 1 ноября 1962 года, когда совершал испытательный прыжок из стратосферы.

Активно муссировался слух о том, что первым космонавтом был летчик-испытатель, сын известного авиаконструктора Сергея Ильюшина Владимир Ильюшин. Якобы в начале апреля 1961 года он трижды облетел Землю на космическом корабле "Россия", но получил тяжелые ранения при посадке. Одна из наиболее оригинальных версий: корабль якобы упал в Китае, космонавта подобрали китайцы и отправили его на лечение в один из монастырей…

Однако правда в том, что в июле 1959 года на боевом самолете Ильюшин установил мировой рекорд на динамический потолок, взяв высоту 28 857 метров, за что и был удостоен звания Героя Советского Союза. А в 1961 году он установил абсолютный мировой рекорд высоты горизонтального полета - 21 170 метров. Впрочем, в Китае он действительно побывал: восстанавливался там после серьезной автокатастрофы.

В субботу 9 марта 2024 года исполняется 90 лет со дня рождения Юрия Гагарина.