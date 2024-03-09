Соцсеть Илона Маска запустит аналог YouTube для телевизоров

Социальная сеть Х, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, запустит аналог видеоплатформы YouTube для телевизоров. Об этом со ссылкой на источник в компании пишет Fortune.

© Lenta.ru

Приложение для SmartTV Amazon и Samsung планируется запустить уже на следующей неделе. Собеседник издания сообщил, что интерфейс сервиса будет выглядить идентично телевизионному приложению YouTube.

Запуск приложения для ТВ станет еще одним шагом Маска в реализации плана, призванного привлечь на X еще больше рекламодателей и популярных блогеров. Предприниматель хочет дать возможность пользователям смотреть длинные видео на большом экране. По словам источника, Х нацелен на конкуренцию не только с YouTube, но и с такими популярными сервисами, как Twitch, Signal и Reddit.

Ранее стало известно, что Илон Маск утратил статус богатейшего человека в мире. По данным Bloomberg Billionaires Index, основателя Tesla и Space X обошел Джефф Безос. Состояние основателя Amazon в годовом выражении выросло на 23,4 миллиарда долларов, до 200 миллиардов, в то время как капитал Маска сократился до 198 миллиардов долларов.