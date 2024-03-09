СМИ: Соцсеть X запустит аналог YouTube для телевизоров

Социальная сеть X (бывшая Twitter) запустит приложение-конкурента видеохостинга YouTube для телевизоров Amazon и Samsung с поддержкой Smart TV. Об этом пишет Fortune со ссылкой на источник.

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По данным журнала, интерфейс новой платформы будет идентичен приложению YouTube, встроенному в гаджеты. Запустить новинку планируют на следующей неделе.

Как отметил собеседник издания, владелец соцсети Илон Маск «настроен конкурировать с YouTube». Таким образом бизнесмен хочет убедить юзеров X смотреть длинные видео на большом экране, а также привлечь рекламодателей и инфлюенсеров.