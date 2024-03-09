Мошенники стали прибегать к новой схеме обмана в Telegram

Мошенники стали прибегать к новой схеме обмана – злоумышленники научились подделывать "кружочки" с видео в Telegram, которыми обмениваются пользователи в режиме реального времени.

При этом создать дипфейк такого рода может практически каждый, и распознать подделку достаточно сложно, сообщили "Известия".

Отмечается, что поддельные видео позволяют преступникам завоевать доверие жертвы, им становится проще выманить деньги.

При этом атакам такого рода могут подвергнуться не только обычные пользователи, но и организации. Сотрудники могут поверить "начальнику" и отправить злоумышленникам конфиденциальные данные о компании или даже предоставить доступ к платежным данным.

Раскрыта схема мошенничества с криптовалютами в России

Зачастую распознать подделку достаточно сложно из-за низкого разрешения видео, однако специалисты рекомендуют мыслить критически и не доверять каждому присланному видеосообщению.

Как сообщалось ранее, народный артист Сергей Безруков рассказал, как чуть не стал жертвой мошенников. Они подделали голос другого народного артиста Константина Хабенского.