Представлен розовый смартфон Nokia за 11 тысяч рублей

В Международный женский день Nokia представила модификацию смартфона G42 в новом цвете. Об этом сообщает портал GizmoChina.

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Смартфон Nokia G42 получил 4 или 6 ГБ оперативной памяти, а также новую розовую расцветку. В комплекте с устройством идут 20-ваттная зарядка, кабель и силиконовый чехол. За производительность устройства отвечает чип Snapdragon 480+. Он оснащен 6,56-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 450 нит. Дисплей защищен закаленным стеклом Gorilla Glass.

В смартфоне установлена 50-мегапиксельная основная камера и два дополнительных датчика по 2 Мп каждый. Селфи-камера представлена сенсором с разрешением 8 Мп.

Nokia G42 работает под управлением Android 13. Среди прочих особенностей отмечают наличие WiFi 6, Bluetooth 5.1, USB Type-C, разъема для карт MicroSD, бокового сканера отпечатков пальцев и 3,5-мм аудиоразъема. Аккумулятор в смартфоне получил емкость 5000 мАч.

Модификация Nokia G42 с 4 ГБ ОЗУ будет стоить в Индии 10 тыс. рупий (около 10,9 тыс. руб.), а версия с 6 ГБ — 12,5 тыс. рупий (около 13,6 тыс. руб.).