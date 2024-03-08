Мужское-женское: на что обращают внимание мужчины и женщины при выборе смартфона

"Российская газета" выяснила, чем руководствуются мужчины и женщины при покупке смартфона, и есть ли разница в их предпочтениях, критериях выбора и любимых брендах.

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Исходя из логики рынка, смартфоны, ориентированные отдельно на мужчин или на женщин, не могут существовать в принципе, а все модели телефонов должны быть "унисекс". Выпуск смартфона для одного пола отрезает 50% потенциальных покупателей и кажется, что единственной возможностью для производителя хоть как-то акцентировать мужское или женское внимание при выборе аппарата остается цвет. Впрочем, и тут выбор невелик - темные цвета для мужчин, светлые или полихромные для женщин.

Однако, опрос, проведенный "Российской газетой" среди экспертов и представителей ритейла, показал, что это совсем не так

Ставшие уже традиционными в России "женский" и "мужской" праздники - 8 марта и 23 февраля - хорошо это показывают. Портативная электроника вообще стала в последние годы самым предпочтительным подарком на 8 марта (с 23 февраля это произошло еще раньше). Согласно исследованию проведенному "Ситилинк", наиболее желанный подарок для женщин - уже не духи, косметика или украшения, а смартфоны, планшеты и даже ноутбуки.

А в 2024 году, как рассказали "РГ" в МТС, в топ-продаж накануне праздников ворвались беспроводные TWS-наушники. (True Wireless Stereo - форм-фактор, при котором у наушников вообще нет проводов). При этом, по данным "предпраздничной" аналитики МТС, несмотря на то, что в 2024 году с 1 февраля по 4 марта продажи мобильной электроники увеличились на 49% по сравнению с тем же периодом 2023 года, покупатели стали реже дарить устройства от Apple. Если в прошлом году в топ-10 популярных товаров по продажам в штуках входили сразу три модели от Apple, то в этом году рейтинг топ-продаж накануне "Международного женского дня" ограничился одной моделью.

При этом в список самых популярных смартфонов, которые покупают перед 8 марта вошли Infinix, Xiaomi и Samsung

Однако Apple так просто своих позиций не сдает. Причем, как у мужской, так и у женской аудитории. Эксперты "Мегамаркета" отметили, что в топе предпочтений покупателей, как у женщин, так и у мужчин, остается iPhone 14 Pro Max в цвете Deep Purple. А по итогам всего 2023 года, мужчины чаще женщин выбирали iPhone 15 Pro Max с объемом хранилища 256 гигабайтов в цвете Natural Titanium, а женщины чаще мужчин покупали iPhone 13 в цветах Midnight, Blue и Starlight с объемом памяти 128 гигабайтов.

А вот максимальное различие мужских и женских вкусов, согласно данным "Мегамаркета", коснулось двух брендов. Мужчины намного чаще женщин выбирали смартфоны Google Pixel, а женщины аппараты Oppo.

Что касается критериев выбора, того или иного аппарата, то, как это ни парадоксально, но с помощью смартфонов многие их владельцы хотят подчеркнуть свою индивидуальность. Парадоксальным это кажется, так как на первый взгляд, сделать это с помощью смартфона непросто. Форм-фактор, в котором выпускаются современные аппараты мало изменился со времен выпуска первого iPhone, а часть современных телефонов вообще тяжело отличить один от другого.

Но это, как мы уже написали, это только на первый взгляд. Вендоры сейчас очень активно экспериментируют с цветами, материалами и фактурой корпуса, с оформлением блока камер, с прозрачными и частично прозрачными задними панелями, с толщиной устройства, а также с создают аксессуары (чехлы, умные часы, умные браслеты и TWS-наушники) в стиле и расцветках определенных линеек смартфонов.

"Среди наших покупательниц популярны смартфоны с ярким и необычным дизайном, а также аксессуары к ним - "умные" часы в нежных и женственных расцветках. Например, сейчас в рамках предзаказа растет спрос на новинку в дизайне "скелетон" - Nothing Phone (2a), в подарок к которому идут необычные наушники, а также на складные смартфоны в форм-факторе Flip, три четверти продаж которого приходится на женщин", - рассказали "РГ" в группе М.Видео-Эльдорадо.

Эксперты российского ритейлера не зря упомянули складные Flip-смартфоны. Flip - форм-фактор смартфонов с внутренним гибким экраном, раскрывающимся вертикально. Почти как старые смартфоны "раскладушки" только после того, как Flip раскрыт, его экран занимает всю площадь одной стороны смартфона. Такие аппараты очень компакты, их экран в раскрытом виде имеет такие же размеры, как и у обычного смартфона, а в сложенном виде они дают дизайнерам богатые возможности проявить себя в оформлении корпуса.

Среди мужчин и женщин есть различные предпочтения при выборе смартфонов, но есть и общие тенденции, говорит главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов:

"И женщины, и мужчины в своих пожеланиях просят подобрать смартфон с качественной камерой. Это актуальное требование и оно не зависит от пола. При этом для женщин важнее, чтобы смартфон оставался компактным, а мужчины после пожелания "хорошая камера" добавляют, "и чтобы от аккумулятора работал как можно дольше". Так происходит потому, что среди женщин гораздо чаще встречаются обладательницы iPhone стандартной и Pro-версий - компактных смартфонов, которые никогда не славились автономностью. А среди мужчин хватает тех, кто никогда не покидал пределы экосистемы Android, поэтому они привыкли к "долгоиграющим" смартфонам".

Эксперт также отметил, что при покупке смартфонов с гибким дисплеем предпочтения распределяются почти поровну.

Смартфоны-"книжки" - Samsung Galaxy Fold и подобные модели других производителей покупают чаще всего мужчины. А смартфоны-"раскладушки" (Samsung Galaxy Flip и др.) намного чаще женщины.

Также, по мнению Харитонова, мужчины нечасто выбирают смартфоны с узорами или расцветками-"хамелеонами" задней панели, а женщины очень редко покупают узкоспециализированные игровые смартфоны, но отдают предпочтение универсальным смартфонам "для всего".