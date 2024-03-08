На Байконуре космические экипажи провели первую "примерку"

С особым изяществом и профессиональной аккуратностью провели на космодроме Байконур накануне 8 марта свою первую предстартовую "примерку" основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля "Союз МС-25", в которые входят и представительницы Беларуси.

© Российская Газета

На языке специалистов космической отрасли, уточняет БЕЛТА, "примеркой" принято называть тестирование оборудования, изготовляемого индивидуально для каждого участника полета.

"В монтажно-испытательном корпусе 254-й площадки после вводного инструктажа космонавты примерили аварийно-спасательные скафандры "Сокол-КВ2", протестировали их на герметичность и заняли места в корабле для проверки служебного оборудования, изучения программы полета, знакомства с бортовой документацией и доставляемыми на МКС грузами", - пояснили агентству в "Роскосмосе".

К слову, общаясь накануне с журналистами, командир пилотируемого корабля "Союз МС-25" Олег Новицкий с оптимизмом подчеркнул, что его экипаж "очень надежный и в то же время очень красивый". А в связи с традиционным праздником 8 марта пожелал прекрасной половине человечества такого же настроения, как и у девушек его экипажа.

Как известно, запуск корабля ракетой-носителем "Союз-2.1а" планируется 21 марта. В его входят Герой России, трижды побывавший в космосе Олег Новицкий, участница космического полета белоруска Марина Василевская и астронавт НАСА Трейси Дайсон. А в составе дублирующего экипажа - космонавт "Роскосмоса" Иван Вагнер, участница космического полета белоруска Анастасия Ленкова и астронавт НАСА Дональд Петтит.

Кстати, Трейси Дайсон призналась репортерам, что очень гордится тем, что прошла подготовку в российском центре подготовки космонавтов.