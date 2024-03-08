Общественность начала терять доверие к ИИ

Новое исследование Edelman выявило тревожную тенденцию: доверие общества к искусственному интеллекту (ИИ) и компаниям, разрабатывающим его, стремительно падает. Это падение, наблюдаемое во всем мире, поднимает важнейшие вопросы о будущем ИИ и необходимости ответственного подхода к разработке, считает Axios.

© Ferra

Падение доверия происходит в критический момент, когда политики по всему миру пытаются разработать нормативные акты для развивающейся индустрии ИИ.

«Доверие — это основа эры ИИ», — подчеркивает Джастин Уэсткотт, председатель глобального технологического отдела Edelman, в электронном письме Axios.

Он предупреждает, что нынешний дефицит доверия ставит под угрозу будущее инноваций в области ИИ.

Компании, по мнению Уэсткотта, должны выйти за рамки технических достижений и сосредоточиться на том, «почему» и «для кого» ИИ, рассматривая как его потенциальные преимущества, так и потенциальные недостатки.

Согласно исследованию, общественность жаждет надежных гарантий неприкосновенности личной жизни и тщательных оценок воздействия на общество, проводимых экспертами, такими как ученые и специалисты по этике. Уэсткотт подчеркивает, что прозрачность, вовлечение сообщества и контроль пользователей являются ключевыми факторами для восстановления доверия и обеспечения ответственного развития ИИ.

Во всем мире доверие к компаниям, занимающимся разработкой ИИ, упало с 61% до 53% всего за пять лет. В США доверие упало еще сильнее — с 50 до 35% за тот же период. Примечательно, что доверие к ИИ выходит за рамки политических идеологий: демократы (38%), нейтральные (25%) и республиканцы (24%) выражают схожий уровень скептицизма.