Американская компания Soul Machines, занимающаяся разработкой «биоцифровых людей» на базе искусственного интеллекта (ИИ), представила «цифровую Мэрилин» на технологической конференции South by Southwest в Остине (штат Техас). Это цифровой двойник культовой актрисы Мэрилин Монро, созданный с помощью ИИ и способный отвечать на вопросы пользователей. Об этом говорится в пресс-релизе Soul Machines.

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В США представили ИИ-версию Мэрилин Монро

«Цифровая Мэрилин» разработана в партнёрстве с Authentic Brands Group, которой принадлежат права на использование образов мировых звёзд. Двойник объединяет запатентованную технологию Biological AI Soul Machines с культовым подобием Мэрилин Монро. Он взаимодействует с пользователями в режиме реального времени, применяя технологии LLM, в частности ChatGPT 3.5.

«Цифровая Мэрилин» имитирует мимику и стилистику общения звезды, подстраивается под запросы собеседника, рассказывает анекдоты и передаёт персонализированные приветствия.

В недавнем тесте ИИ-версия Мэрилин Монро рассказала о своей любимой роли в кино — Душечке в фильме «В джазе только девушки», сообщает Reuters. Она назвала роль сложной и в то же время полезной и порекомендовала другие комедии, такие как «Джентльмены предпочитают блондинок».