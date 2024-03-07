В ядре Юпитера обнаружили загадочные волны

Команда ученых из Гарвардского университета обнаружила в ядре Юпитера загадочные волны. Свое исследование они опубликовали в журнале Nature.

Во время наблюдения за Юпитером ученые зафиксировали изменение в магнитном поле планеты, которое было вызвано волнами внутри ее ядра. Открытие получилось сделать благодаря межпланетной станции «Юнона».

Также ученые установили, что зафиксированные ими волны сконцентрированы в месте, которое известно как Большое голубое пятно.

«Эти изменения могут быть объяснены в значительной степени дрейфом пятна на восток, но его скорость также колеблется», — сказал автор исследования, профессор геофизики в Гарвардском университете Джереми Блоксхэм.

По мнению ученых, обнаруженные ими волны могут двигаться по линиям и цилиндрически. При этом остается неизвестным, что их сдерживает.

Авторы исследования считают, что открытие позволит им понять устройство Юпитера, а также даст ответ на вопрос о силах, которые управляют магнитным полем планеты.