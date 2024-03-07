Появились новые подробности о Samsung Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Fold 6 выйдет в трех цветах, а Galaxy Z Flip 6 – в четырех. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на известного инсайдера и генерального директора компании Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росса Янга.

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По данным Янга, Galaxy Z Fold 6 выйдет в темно-синем, светло-розовом и серебристом цветах. В свою очередь Galaxy Z Flip 6 получит четыре варианта оформления: голубой, светло-зеленый, серебристый и желтый.

Янг отметил, что это предварительные варианты. Он не исключает, что окончательный набор цветов может оказаться иным, так как до запуска новинок остается еще несколько месяцев. В GizmoChina также отметили, что Samsung может представить эксклюзивные цвета для официального онлайн-магазина.

Что касается дизайна, то Galaxy Z Fold 6 получит примечательные изменения, а Galaxy Z Flip 6 останется более или менее прежним. Fold 6 будет иметь квадратный дизайн и стиль Galaxy S24 Ultra: он не получит встроенный S Pen, но окажется короче и шире, что обеспечит более пропорциональное соотношение сторон у дисплеев. В свою очередь у Flip 6 изменится только толщина корпуса, что намекает на увеличение емкости аккумулятора.

Ожидается, что Samsung представит новые складные смартфоны в июле 2024 года.