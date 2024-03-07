Ученые нашли суперспособность у червей из Чернобыля

Исследователи из Нью-Йоркского университета пришли к выводу, что микроскопические черви нематоды, живущие в высокорадиоактивной среде Чернобыльской зоны отчуждения, совершенно не страдают от радиации. Об этом рассказал портал ScienceAlert.

У червей, собранных возле Чернобыля, не выявили никаких признаков повреждения геномов - вопреки тому, что можно было бы ожидать от организмов, живущих в столь опасном месте. Как подчеркнули ученые, это открытие не означает, что зона отчуждения безопасна: скорее всего черви устойчивы к радиации и способны ловко адаптироваться к негостеприимным для других видов условиям.

По мнению группы биологов под руководством Софии Тинтори, это может дать некоторое представление о механизмах восстановления ДНК, которые однажды удастся адаптировать для медицины человека.

После взрыва реактора на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года территория вокруг нее и близлежащий город Припять были закрыты для посещения без разрешения властей. Радиоактивные материалы, попадающие в окружающую среду, подвергают организмы крайне опасному уровню ионизирующего излучения, повышающему риск развития рака и генетических мутаций.

Ученые считают, что безопасным для людей Чернобыль станет лишь через тысячи лет. Но с момента аварии зона отчуждения превратилась в «странный радиоактивный заповедник» площадью 2600 квадратных километров, отмечает ScienceAlert. Исследования показали, что чернобыльские животные генетически отличаются от животных, которые не подвергались воздействию радиации. Однако нематод это не касается.

Нематоды могут быть удивительно выносливы, ученым известно множество случаев пробуждения этих червей после тысяч лет заморозки в вечной мерзлоте. У нематод простые геномы, они живут недолго, и это означает, что за короткий промежуток времени можно изучить несколько поколений.

Волки в Чернобыле выработали устойчивость к раку

Ученые собрали сотни нематод из гнилых фруктов, опавших листьев и почвы в зоне отчуждения. Позже в лаборатории секвенированные геномы этих червей сравнили с геномами их собратьев из других стран мира - Филиппин, Германии, США, Маврикия и Австралии.

Оказалось, что генетические различия соответствуют географическому расстоянию для всей выборки, но признаков повреждения ДНК радиационной средой у нематод не нашли.

Ученые планируют использовать эти данные, чтобы определить, почему одни люди с большей вероятностью, чем другие, страдают от воздействия канцерогенов.