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Терминалы Starlink сделали невосприимчивыми к глушилкам

Мод для терминалов спутникового интернета Starlink Илона Маска позволил подключаться к сети даже при подавлении сигнала. Об этом сообщает издание Hackaday.

Терминалы Starlink сделали невосприимчивыми к глушилкам
© globallookpress.com

По словам создателя модификации, украинского инженера Олега Куткова, последнее время он работал над улучшением терминалов Starlink, которые можно вывести из строя с помощью глушилок. Кутков рассказал, что перед подключением оборудование проверяет информацию о местоположении с помощью GPS, однако оригинальная антенна восприимчива к устройствам глушения сигнала.

Специалист заменил обычную антенну GPS на пассивную, в результате чего смог подключиться к сети в локации, в которой обычно не работал Starlink. По словам журналистов Hackaday, это изобретение позволит пользоваться терминалами там, где их эксплуатация ограничена.

В ходе тестирования инженер подтвердил, что модицифированные терминалы Starlink работали в зонах, где обычное оборудование не подключалось к сети. Также Кутков рассказал, что исправил проблему подключения к проводному интернету Starlink Ethernet в новых моделях терминалов.

В середине февраля инженер Олег Кутков рассказал, что российские военные все чаще используют терминалы Starlink Илона Маска в зоне проведения спецоперации (СВО). Кутков объяснил, что спутник не способен определить, кто использует терминал, так что «либо работают все, либо не работает никто».

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