Историк рассказал малоизвестный факт о первом полете Гагарина в космос

Руководитель музея Лётно-исследовательского института (ЛИИ) им. М.М. Громова Андрей Симонов рассказал, что Юрий Гагарин первым из людей ощутил невесомость в космосе, будучи при этом пристёгнутым ремнями безопасности к креслу.

Перед полётом в космос у Гагарина не было возможности получить полноценный опыт пребывания в невесомости, поделился он в беседе с газетой «Известия».

Краткосрочное представление о таком состоянии можно было получить лишь во время полётов на учебном реактивном истребителе МиГ-15УТИ.

«Поэтому во время полёта на орбите специалисты не стали рисковать и не «отпустили» первого космонавта парить по кабине. В итоге на космическом корабле он был жёстко зафиксирован в кресле привязными ремнями», — объяснил Симонов.

Ранее сообщалось, что выставка, приуроченная к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина, будет доступна в Музее космонавтики на ВДНХ с 7 марта по 1 сентября.