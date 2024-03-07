Илон Маск разрешит открывать машины Tesla при помощи Apple Watch

Владельцы Tesla вскоре смогут управлять своим автомобилем с помощью Apple Watch. Об этом сообщает издание 9to5mac, ссылаясь на недавнее заявление Илона Маска в X (Twitter).

© Unsplash

Один из пользователей X спросил у Маска, может ли компания Tesla добавить в свои автомобили синхронизацию с Apple Watch. Миллиардер без каких-либо подробностей ответил «Конечно!».

Хотя в сети нет никакой информации о том, какими возможностями могло бы обладать приложение Tesla для Apple Watch, в 9to5mac предположили, что в идеале оно как минимум должно позволять владельцам Tesla открывать свою машину при помощи часов. Также журналисты хотят увидеть в программе функцию подготовки салона к поездке, включение и отключение режима Sentry и дистанционный запуск двигателя. Владельцы Tesla также давно просят компанию внедрить в часы опцию Live Activity, чтобы иметь возможность следить за уровнем заряда автомобиля.

Некоторые производители электромобилей уже давно выпустили фирменные приложения для Apple Watch. Например, Rivian позволяет использовать часы Apple как ключ-карту для своих машин. Также компания создала виджет, который как раз-таки позволяет следить за уровнем заряда аккумулятора

9to5mac пишет, что необходимость официального приложения Tesla для Apple Watch уже давно назрела. На это указывает наличие в App Store как минимум двух программ (Tessie и Stats) для часов от сторонних разработчиков.