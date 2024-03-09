Первый навсегда: 90 лет со дня рождения Юрия Гагарина

90 лет назад родился советский космонавт и первый человек в космосе Юрий Гагарин.

Будущий покоритель космоса появился на свет 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского района Западной области (ныне Гагаринский район Смоленской области) в крестьянской семье. Во время Великой Отечественной войны Гагарины оказались на оккупированной территории. Незадолго до отступления немцы угнали его старшего брата Валентина и сестру Зою в Германию. О жизни под гнетом оккупации будущий космонавт вспоминать не любил.

После победы семья Гагариных переехала в Гжатск, где Юрий окончил шестой класс местной средней школы. Затем юноша поступил в ремесленное училище №10 в подмосковных Люберцах. Учебу он совмещал с занятиями в вечерке.

После выпуска Гагарин поступил в Саратовский индустриальный техникум. В 1954-1955 годах одновременно с этим занимался в Саратовском областном аэроклубе, где начал прыгать с парашютом и летать на Як-18. Любовь к небу оказалась настолько сильной, что Юрий продолжил обучение в 1-м Чкаловском военном авиационном училище летчиков. С декабря 1957 года служил военным летчиком в ВВС СССР.

В 1959 году он узнал о наборе испытателей новой летной техники попросил зачислить его в отряд. 8 апреля 1961 года после прохождения многочисленных тестов, курсов и инструктажей он старший лейтенант ВВС Юрия Гагарина стал пилотом корабля "Восток". Через четыре дня его имя узнал весь мир.

После успешного полета в космос на Гагарина обрушилась невероятная популярность. За три года первый космонавт планеты посетил около 30 стран. Помимо участия в официальных мероприятиях Юрий также занимался подготовкой новых космонавтов в качестве инструктора.

В 1965 - 1967 годах он готовился к полету на корабле "Союз" в составе второго экипажа. После гибели космонавта Комарова при возвращении на "Союзе-1" Гагарина навсегда отстранили от космических полетов.

В 1968 года Юрий вновь получил разрешение управлять самолетом. 27 марта того же года Гагарин погиб при выполнении совместного полета с опытнейшим летчиком-инструктором Владимиром Серегиным на учебно-тренировочном истребителе МиГ-15УТИ.

Каким был первый человек в космосе - в галерее "Рамблера".