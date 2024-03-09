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Первый навсегда: 90 лет со дня рождения Юрия Гагарина

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Фотография ученика 4-го класса Гжатской базовой школы Юры Гагарина. Фотография 1944 года
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Фотография ученика 4-го класса Гжатской базовой школы Юры Гагарина. Фотография 1944 года 
© РИА Новости
Юрий Гагарин в школьные годы, 1949 год
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Юрий Гагарин в школьные годы, 1949 год 
© РИА Новости
Юрий Гагарин - учащийся Саратовского индустриального техникума, с друзьями. Фотография 1953 года
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Юрий Гагарин - учащийся Саратовского индустриального техникума, с друзьями. Фотография 1953 года 
© РИА Новости
Курсант Саратовского аэроклуба Юрий Гагарин готовится к полету на самолете "ЯК-18" 06 под руководством опытного летчика-инструктора Дмитрия Мартьянова. Фотография 1955 года
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Курсант Саратовского аэроклуба Юрий Гагарин готовится к полету на самолете "ЯК-18" 06 под руководством опытного летчика-инструктора Дмитрия Мартьянова. Фотография 1955 года 
© РИА Новости

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Советский космонавт Юрий Гагарин в скафандре "СК-1" перед историческим стартом космического корабля "Восток-1" с космодрома Байконур 12 апреля 1961 года
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Советский космонавт Юрий Гагарин в скафандре "СК-1" перед историческим стартом космического корабля "Восток-1" с космодрома Байконур 12 апреля 1961 года 
© РИА Новости
Первый в мире космонавт Земли Юрий Гагарин после приземления спускаемого аппарата космического корабля "Восток-1", 1961 год
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Первый в мире космонавт Земли Юрий Гагарин после приземления спускаемого аппарата космического корабля "Восток-1", 1961 год 
© РИА Новости
Встреча летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина на родине в Гжатске, 1961 год
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Встреча летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина на родине в Гжатске, 1961 год 
© РИА Новости
Летчик-космонавт, Герой Советского Союза Юрий Гагарин в салоне автомобиля, 1961 год
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Летчик-космонавт, Герой Советского Союза Юрий Гагарин в салоне автомобиля, 1961 год 
© РИА Новости
Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин во время отдыха в Сочи, 1961 год
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Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин во время отдыха в Сочи, 1961 год 
© РИА Новости

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Летчик-космонавт СССР Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин на отдыхе в Сочи, 1961 год
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Летчик-космонавт СССР Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин на отдыхе в Сочи, 1961 год 
© РИА Новости
Лётчик-космонавт Юрий Гагарин занимается утренней зарядкой, 1963 год
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Лётчик-космонавт Юрий Гагарин занимается утренней зарядкой, 1963 год 
© РИА Новости
Лётчик-космонавт Юрий Гагарин с судьями международной категории Пентти Изоталла из Финляндии и Квидо Адамецем из Чехословакии (слева) в перерыве хоккейного матча СССР-Канада, 1964 год
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Лётчик-космонавт Юрий Гагарин с судьями международной категории Пентти Изоталла из Финляндии и Квидо Адамецем из Чехословакии (слева) в перерыве хоккейного матча СССР-Канада, 1964 год 
© РИА Новости
Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин с дочерьми Галей и Леной, 1965 год
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Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин с дочерьми Галей и Леной, 1965 год 
© РИА Новости
Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин с дочерьми Еленой и Галиной у себя дома, 1966 год
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Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин с дочерьми Еленой и Галиной у себя дома, 1966 год 
© РИА Новости

90 лет назад родился советский космонавт и первый человек в космосе Юрий Гагарин.

Будущий покоритель космоса появился на свет 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского района Западной области (ныне Гагаринский район Смоленской области) в крестьянской семье. Во время Великой Отечественной войны Гагарины оказались на оккупированной территории. Незадолго до отступления немцы угнали его старшего брата Валентина и сестру Зою в Германию. О жизни под гнетом оккупации будущий космонавт вспоминать не любил.

После победы семья Гагариных переехала в Гжатск, где Юрий окончил шестой класс местной средней школы. Затем юноша поступил в ремесленное училище №10 в подмосковных Люберцах. Учебу он совмещал с занятиями в вечерке.

После выпуска Гагарин поступил в Саратовский индустриальный техникум. В 1954-1955 годах одновременно с этим занимался в Саратовском областном аэроклубе, где начал прыгать с парашютом и летать на Як-18. Любовь к небу оказалась настолько сильной, что Юрий продолжил обучение в 1-м Чкаловском военном авиационном училище летчиков. С декабря 1957 года служил военным летчиком в ВВС СССР.

В 1959 году он узнал о наборе испытателей новой летной техники попросил зачислить его в отряд. 8 апреля 1961 года после прохождения многочисленных тестов, курсов и инструктажей он старший лейтенант ВВС Юрия Гагарина стал пилотом корабля "Восток". Через четыре дня его имя узнал весь мир.

После успешного полета в космос на Гагарина обрушилась невероятная популярность. За три года первый космонавт планеты посетил около 30 стран. Помимо участия в официальных мероприятиях Юрий также занимался подготовкой новых космонавтов в качестве инструктора.

В 1965 - 1967 годах он готовился к полету на корабле "Союз" в составе второго экипажа. После гибели космонавта Комарова при возвращении на "Союзе-1" Гагарина навсегда отстранили от космических полетов.

В 1968 года Юрий вновь получил разрешение управлять самолетом. 27 марта того же года Гагарин погиб при выполнении совместного полета с опытнейшим летчиком-инструктором Владимиром Серегиным на учебно-тренировочном истребителе МиГ-15УТИ.

Каким был первый человек в космосе - в галерее "Рамблера".

Наука и техника
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Владимир Серегин
Юрий Гагарин
Смоленская Область
Люберцы
Германия
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