Эксперт: Россия и Китай могут отправить на Луну ядерные батарейки

Россия и Китай могут отправить на Луну не полноценный ядерный реактор, а радиоизотопные термоэлектрические генераторы, известные как ядерные батарейки, допустил эксперт в области космонавтики Андрей Ионин. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ранее подобные элементы широко использовались в космосе, а у Москвы со времен СССР имеется по ним большой задел.

«Конечно, приветствуется сотрудничество по Луне, потому что задача освоения, то есть именно присутствия человека, является общечеловеческой задачей, а не является задачей отдельной страны, России, Китая или Соединенных Штатов», — сказал российский эксперт.

Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что Россия и Китай могут разместить ядерную энергетическую установку на Луне в 2033-2035 годах.