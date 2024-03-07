Российский ученый оценил теорию происхождения египетского Сфинкса

Существует несколько факторов, указывающих на то, что Большого сфинкса в Египте построили намного раньше, чем принято считать, рассказал NEWS.ru директор Института гиперкомплексных систем в геометрии и физики (НИИ ГСГФ), сторонник лаборатории альтернативной истории Дмитрий Павлов. По его словам, эти данные указывают на то, что скульптуру построили не фараоны, а представители высокоразвитой цивилизации.

«До сих пор неизвестно, как Сфинкса называли сами египтяне, что он символизирует и даже когда был построен. По официальным данным, его соорудили вместе с остальными пирамидами плато Гизы примерно 4,5 тысячи лет назад. Однако есть несколько факторов, которые указывают обратное. По мнению геологов, эрозия стенок вокруг Сфинкса говорит о том, что его строили в дождливый период. Это было примерно шесть — восемь тысяч лет назад. Соответственно, его и пирамиды строили не фараоны, а представители более развитой цивилизации», — сказал Павлов.

Ранее британская газета Daily Mail опубликовала материал о новой версии появления Большого сфинкса в Египте. В статье говорится, что древний монумент «создан» благодаря воздействию ветров на скалу, а не руками египтян.

Строительный эксперт Федор Васильев считает эту теорию логичной, так как основной материал скульптуры — известняк или обломочная горная порода с малой прочностью. При этом он подчеркнул, что эрозия способна создать лишь общие очертания, но дальнейшая детализация проводилась древними мастерами.