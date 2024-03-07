Найдена первая беззубая птица из группы энантиорнитинов

Международная команда исследователей изучила окаменелости птицы из китайского музея Шаньдун Тянью. Оказалось, что она принадлежит к новому виду Imparavis attenboroughi и жила 120-130 миллионов лет назад. Птица может быть первой беззубой птицей в группе энантиорнитинов. Таки мобразом, птичья беззубость развилась на 48 миллионов лет раньше, чем считали ученые. Исследование опубликовано в журнале Cretaceous Research.

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Энантиорнитины были самой разнообразной группой птиц мелового периода (145–66 млн лет назад). Они вымерли после падения метеорита, который поразил и большинство динозавров.

«Энантиорнитины — очень странные существа. У большинства из них были зубы и все еще оставались когтистые пальцы. Если бы вы перенеслись на 120 миллионов лет назад в северо-восточный Китай и прогулялись по окрестностям, вы, возможно, увидели бы что-то похожее на малиновку или кардинала. Но затем оно открыло бы рот и он был бы полон зубов, и оно подняло бы крыло, и вы бы поняли, что у него есть маленькие пальчики», — рассказывает Алекс Кларк из Чикагского университета.

Ранее ученые считали, что первые беззубые энантиорнитины появились около 72 миллионов лет назад, в конце мелового периода. Однако недавно американские и китайские исследователи подробно изучили один из экспонатов в музее Шаньдун Тянью, Китай. Окаменелости птицы были найдены на северо-востоке Китая и относятся к раннему меловому периоду (130–120 млн лет назад). Ученых заинтересовали передние конечности особи: в них был большой костный отросток, выступающий в верхней части плечевой кости, куда прикрепляются мышцы. Такие «гребни» встречались лишь у птиц позднего мела.

Команда предположила, что экспонат — ранее неизвестный вид, развивший беззубый клюв на 48 миллионов лет раньше, чем считали ученые. Новый вид получил имя Imparavis attenboroughi в честь знаменитого британского натуралиста Дэвида Аттенборо. Вероятно, необычные кости отвечали за прикрепление мышц и позволяли птице махать крыльями с дополнительной силой. Такая особенность сохранилась и у современных животных — например, у перепелов и фазанов, которые за счет мышц могут взлететь в любой момент практически под прямым углом.

Беззубая полость рта Imparavis attenboroughi не может сказать о том, чем питалась птица. Как и у остальных энантиорнитинов, у нее не было желудка. Возможно, в основном птица жила на деревьях и изредка спускалась на землю для добычи пищи.