Amazon вложился в переработку мусора роботами

Гигант электронной торговли Amazon продолжает борьбу с проблемой мусора, инвестируя в инновационные технологии утилизации. Компания объявила о вложении средств через Climate Pledge Fund в стартап Glacier из Сан-Франциско, специализирующийся на робототехнике для утилизации отходов упаковки.

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Amazon стремится достичь амбициозной цели к 2040 году — полного сокращения углеродных выбросов. Инвестиции в Glacier направлены на создание устойчивой цепочки поставок и прозрачного управления отходами.

Технология Glacier включает в себя роботов для сортировки материалов на свалках и искусственный интеллект, сканирующий процесс утилизации. Это позволит Amazon отслеживать судьбу упаковки после передачи ее потребителям.

Glacier уже работает в 10 штатах США, взаимодействуя с крупными компаниями и государственными органами. Инвестиции в проект составили $ 7.7 млн, возглавившие их Amazon и NEA, с участием AlleyCorp, Overture VC и VSC Ventures.