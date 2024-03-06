Исследователь раскрыл «самый нелепый» миф о тайнах Древнего Египта

Самым нелепым мифом о тайнах Древнего Египта является официальная версия о строительстве пирамид, что египтяне, обладающие примитивными технологиями, смогли создать такие уникальные объекты, заявил в разговоре с NEWS.ru директор института гиперкомплексных систем в геометрии и физики (НИИ ГСГФ), сторонник лаборатории альтернативной истории Дмитрий Павлов. Он заявил, что эта идея не выдерживает критики.

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На мой взгляд, самой нелепой является официальная версия строительства пирамид. Считается, что египтяне, недавно вышедшие из пещер с достаточно примитивными технологиями, умудрились создать эти объекты, — пояснил специалист.

По словам Павлова, дело даже не в объеме строительных работ, хотя их масштаб действительно колоссальный. Несостыковка заключается в том, что египтяне смогли столь тщательно подогнать гранитные и базальтовые блоки друг под друга — сложно представить, что египтяне с их знаниями и инструментами смогли сделать такое.

Историки объясняют это фразой: терпение и труд все перетрут. Я инженер по образованию, имел дело с оборудованием и твердыми материалами, и как специалист не верю в подобные утверждения, — заключил он.

Ранее Павлов заявил, что существует несколько факторов, указывающих на то, что Большого Сфинкса в Египте построили намного раньше, чем принято считать. Эксперт уверен, что монумент является результатом работы высокоразвитой цивилизации.