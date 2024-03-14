Как поменять приложения по умолчанию на Android: инструкция
Предустановленные программы на смартфонах часто нужны для выполнения базовых задач, от приема звонков до отправки текстовых сообщений. Но на Android их можно заменить на аналоги от сторонних разработчиков, если вас не устраивают стандартные приложения Google. Журнал Popular Science рассказал, как это сделать.
Что такое приложения по умолчанию
О приложениях по умолчанию чаще говорят, когда речь идет о Windows или macOS. Двойной клик по PDF на рабочем столе — и файл открывается в читалке, выбранной приложением по умолчанию. Другие типы файлов, от JPEG картинок до MP3, тоже имеют свои приложения.
Выбор приложения по умолчанию важен, если вы хотите быть максимально продуктивным: гораздо удобнее делать дела, когда файлы сразу открываются в нужной вам программе. На Android это работает точно так же — в отличие от iOS, каждый пользователь может назначит приложения по умолчанию сам.
Как настроить приложения по умолчанию на Android
- Откройте настройки смартфона.
- Перейдите в меню «Приложения».
- Нажмите «Приложения по умолчанию». На экране появится список приложений, назначенных на данный момент.
- Чтобы поменять то или иное приложение, нажмите на его строчку и выберите другое среди доступных.