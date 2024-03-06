На дне Адриатического моря обнаружен древний город

Археологи из Института подводной археологии (ZaPA) при проведении изысканий у берегов Словении обнаружили остатки затопленного римского города.

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Как рассказывает Heritage Daily, подводные руины были найдены у берегов Порторожа, современного приморского городка в Словении. Кстати, его название переводится как "порт роз". Он расположен на берегу Адриатического моря, на небольшом полуострове в муниципалитете Пиран.

Известно, что поселение здесь было основано еще до появления римлян. В период между 178 и 177 годами до нашей эры полуостров был аннексирован расширяющейся Римской империей. Богачи строили здесь свои виллы.

Именно в этих местах подводные археологи и провели изыскания. Им удалось найти на морском дне руины римского города, а также большое количество различных артефактов. В частности, было найдено значительное количество керамики, в том числе амфоры, кухонная и столовая посуда, включая предметы, которые были сюда импортированы.

В ходе исследования также были получены новые доказательства того, что ныне затопленный город в древности был именно римским портом. Например, был обнаружен киль крупного корабля той эпохи, большое количество деревянных кольев и две деревянные мачты, которые датируются III и IV веками нашей эры.

По словам исследователей, находки указывают на то, что в поздний античный период на полуострове стоял не крупный город, а относительно небольшой порт с деревянным причалом. Кстати, в 2004 году неподалеку от него был найден древнеримский "рыбный завод". А совсем недавно в ходе предыдущих исследований береговой линии Порторожа были выявлены и другие следы затопленного поселения и построек римской эпохи.