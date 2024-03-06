Сохранился хлеб, испеченный за тысячелетия до рождения Христа

В Турции археологи при проведении раскопок в неолитическом поселении Чатал-Хююк, одном из старейших в мире, обнаружили хлеб возрастом около 8600 лет. Возможно, после уточнения датировки он будет признан древнейшим в мире.

Об открытии рассказывает Arkeonews. Чатал-Хююк - это неолитическое поселение в центральной части Турции, в 2012 году внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Считается, что это один из первых протогородов, построенных человеком. Часть найденных здесь предметов ране уже была признана древнейшими предметами в своем роде. Не исключено, что подобный статус получит и новая находка.

Сообщается, что археологи обнаружили древнюю печь, которая, увы, сохранилась плохо. Но вокруг практически целиком разрушенной печи были найдены семена пшеницы, ячменя и гороха, а внутри печи - несколько неких "остатков", которые, по предварительной версии, могли представлять собой остатки какой-то пищи.

Находки были направлены на лабораторный анализ в Научно-технологический и прикладной центр Университета Неджметтина Эрбакана. В результате было установлено, что исследованный экспертами "губчатый остаток" представляет собой остатки ферментированного хлеба, испеченного примерно в 6600 году до нашей эры. Общепринятое летоисчисление, напомним, ведется от даты рождения Христа

"После тщательного документирования маленькая круглая губчатая структура, найденная в углу печи, была признана хлебом, - говорит руководитель раскопок Али Умут Тюрккан из Университета Анадолу. - Тот факт, что внутри печь была покрыта тонким слоем глины, позволил органическим остаткам сохраниться до наших дней. Радиоуглеродные тесты показали, что изученный образец может быть датирован примерно 6600 годом до нашей эры".

По его словам, отправной точкой "археологии еды" является Анатолия, а Чатал-Хююк - это одна из очень важных местных археологических стоянок. Добавим, что сам хлеб был найден еще в 2021 году, но идентифицировать его удалось только сейчас.

К слову, Чатал-Хююк представлял собой древний город с очень плотной застройкой. Дома возводились из сырцового кирпича, порой, на крышах других домов, а двери вырезались в потолке. По подсчетам археологов, в период расцвета местное население могло достигать 8000 человек, то есть это было как минимум одно из крупнейших поселений своей эпохи.