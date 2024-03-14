5 великих изобретений, появившихся случайно

Иногда люди задаются целью изобрести что-то невероятно полезное, но часто великие открытия, навсегда изменяющие мир, совершаются по чистой случайности. Портал History Things рассказал о пяти таких открытиях: от бумажных платков до первого антибиотика.

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Бумажный платок

В 1924 году компания Kleenex представила первые одноразовые платочки из бумаги. Их изобретение не было случайностью, а вот широкая популярность, которую они приобрели — еще как. Изначально Kleenex создавала платочки для снятия макияжа при помощи холодного крема, но потом обнаружила, что большинство покупателей использовало продукт как одноразовый носовой платок. Компания заметила тренд и внесла изменения в рекламу продукта — платочки начали подаваться как «здоровая альтернатива» обычным носовым платкам. Продажи от этого выросли вдвое.

Чайный пакетик

До появления пакетиков чай продавали в форме листьев. Но мир изменился, когда производитель чая Томас Салливан в 1904 году начал рассылать образцы своего продукта клиентам в маленьких шелковых мешочках. Он не думал, что люди будут заваривать чай прямо в мешочках, но так получилось даже лучше. Новый метод заварки был чище и удобнее привычного, благодаря чему традиция заваривать чай в шелковом мешочке быстро пошла в народ. А вскоре и другие производители начали паковать свои чайные листья аналогичным способом.

Печенье с шоколадной крошкой

Во времена Великой депрессии Рут Уэйкфилд и ее муж владели гостиницей в штате Массачусетс. Хозяйка регулярно готовила для гостей. По легенде, в 1937 году Рут решила испечь для постояльцев печенье, но, по рецепту, в тесто нужно было добавить растопленный шоколад для выпечки. Его под рукой не было, поэтому миссис Уэйкфилд порезала обычную плитку шоколада на мелкие кусочки в надежде, что они растают в печи. Но они сохранили свою форму после выпечки, и необычное печенье понравилось гостям.

Картофельные чипсы

Американцы ежегодно тратят почти $7 млрд на картофельные чипсы, но мало кто знает, что популярный снек появился в результате розыгрыша. Якобы в 1853 году в ресторан Saratoga Springs наведался гость, который постоянно жаловался, что его картофель на завтрак нарезают слишком толстыми ломтиками. Он постоянно возвращал блюда назад на кухню, и в какой-то момент повар настолько разозлился, что нарезал картофель максимально тонкими ломтиками, приправив их нарочито большой порцией соли. Однако розыгрыш не удался. Гость оценил блюдо и попросил добавки — в конце концов чипсы стали коронной закуской ресторана.

Пенициллин

Изобретение этого антибиотика действительно было случайностью. Молодой бактериолог Александр Флеминг наводил порядок в своей лаборатории после долгого отпуска и нашел чашку Петри с бактериями стафилококка, которую он оставил открытой. Плесень на культуре убила значительную часть бактерии. Флеминг изучил чашку под микроскопом и обнаружил penicillium notatum — тот же тип плесени, что появляется на хлебе. После экспериментов ученый выяснил, что пенициллин способен убивать другие бактерии, причем его можно давать животным без какого-либо вреда для организма.