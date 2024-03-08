SpaceX назвала дату третьих летных испытаний Starship

Третьи летные испытания многоразовой транспортной системы Starship могут состояться 14 марта. Соответствующую возможную дату назвала компания SpaceX. Об этом пишет SpaceNews.

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Программа третьих летных испытаний будет отличаться от таковой для первых двух. Так, верхняя ступень Starship через 65 минут после старта системы с площадки в американском штате Техас должна приводниться в Индийском океане.

В ходе третьего теста планируется, в частности, многократное включение двигателей Raptor, испытание системы развертывания спутников Starlink и эксперимент по перекачке топлива из одного бака в другой.

В январе генеральный директор SpaceX Илон Маск в ходе встречи с сотрудниками в Южном Техасе заявил, что компания запланировала провести до десяти летных испытаний перспективной системы Starship в 2024 году.

Второе летное испытание Starship состоялось в ноябре 2023-го. Первое — в апреле прошлого года.