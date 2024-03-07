В WhatsApp на iOS можно будет входить по паролю

На днях исследователи функций в WhatsApp нашли в мессенджере для iOS новую опцию. Пользователи смогут входить в приложение по паролю вместо шестизанчного кода.
Ключ доступа от приложения будет храниться в облачном хранилище iCloud, что позволит входить в мессенджер по паролю и на других устройствах при использовании биометрии. При этом остаётся возможность заходить в мессенджер на других устройствах, используя всё тот же шестизначный код.
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Новая функция доступна в бета-версии WhatsApp из сервиса TestFlight.
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