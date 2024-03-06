Ученые обнаружили странную связь между пандемиями и атмосферой Земли

Британские ученые из Кембриджского университета выяснили, что опустошительные эпидемии чумы и других болезней в далеком прошлом отражались на составе атмосферы Земли. На это указывают результаты изучения льдов Антарктиды. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

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Специалисты проанализировали состав заключенных в ледяных кернах пузырьков газа, получив представление о составе земного воздуха за последние 2000 лет.

Данные о содержании углекислого газа (CO2) в атмосфере Земли коррелируют с некоторыми историческими событиями. Например, на рубеже XVI и XVII веков произошло быстрое падение концентрации CO2, достигшее минимума в 1610 году.

Этот период совпадает с экспедициями между Старым и Новым Светом, когда множество коренных жителей в Северной и Южной Америках оказались жертвами привезенных из Европы болезней. Когда первооткрыватели вернулись домой, европейцев постигла та же участь из-за встречи с незнакомыми патогенами.

По мнению ученых, бушевавшие пандемии сокращали численность населения настолько, что уцелевшие люди были вынуждены бежать из охваченных болезнью районов. Брошенные человеком территории постепенно зарастали лесами, которые поглощали большое количество CO2 из атмосферы.