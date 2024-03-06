Дайвер из США нашел на дне озера около 200 часов Apple Watch, пишет издание UPI. По словам мужчины, он не теряет надежды вернуть все устройства их владельцам.

© Scuba Bear Diving Recovery Service/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дарик Лангос, дайвер из Порт-Баррингтона, штат Иллинойс, рассказал, что зарабатывает на жизнь тем, что плавает по дну местного озера вместе со специальным металлодетектором и ищет потерянные драгоценности. Однако чаще всего мужчине попадаются часы Apple Watch.

Американец собрал коллекцию примерно из 200 таких устройств и заметил закономерность — все они были со специальными спортивными ремешками. Дарик полагает, что из-за этого часы легко расстегиваются в воде, поэтому хозяева и теряют свои гаджеты.

Несмотря на это, часы мужчина продавать не собирается. Во-первых, за них не заплатят большие деньги, во-вторых, Лангос надеется, что сможет однажды вернуть их владельцам.