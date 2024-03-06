В Турции найден кусок древнейшего в мире хлеба

Археологи обнаружили на территории неолитического поселения Чатал-Хююк (Турция) кусок хлеба. Его возраст оценили в 8600 лет, это старейшая находка такого рода во всем мире.

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Чатал-Хююк считается одним из первым протогородов, построенных людьми. В период расцвета в нем проживало около восьми тысяч человек. Они строили глинобитные дома, куда предполагалось входить через отверстия в крыше.

В ходе нового сезона раскопок ученые обследовали участок «Мекан 66» и нашли там разрушенную печь. Рядом находились семена пшеницы, ячменя, гороха. В углу печи также лежал некий круглый предмет губчатой структуры.

Анализ показал, что данный предмет – хлеб, приготовленный в 6600 году до нашей эры (раньше, чем построили Великие пирамиды в Гизе). Он сохранился до наших дней благодаря покрывшему его тонкому слою глины. Определить точную дату его изготовления помогли радиоуглеродные тесты.

Ученые заявили, что находка является старейшим хлебом в мире. Он не был запечен, а подвергся процессу ферментации. Когда современные ученые его нашли, внутри еще сохранялся крахмал.

Ранее сообщалось, что на Карибах нашли остатки древнейшего в Америке вина. Находку датировали 1490-1520 годами нашей эры.