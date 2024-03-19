Может ли статическое электричество создать пожар?

Мелкие разряды статического электричества — обычное дело в повседневной жизни. Но могут ли они привести к пожару? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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Статическое электричество — результат дисбаланса между негативными и позитивными зарядами в том или ином объекте. Чаще всего оно появляется из-за феномена трибоэлектричетсва. Если два материала много раз соприкасаются и разделяются, поверхность одного может «украсть» электроны с поверхности другого. Именно поэтому трение носков на ковре или пластиковой расчески в волосах может создавать электрический заряд.

По сути, негативные электроны покидают один объект и направляются во второй — электрический шок возникает из-за того, что излишек электронов резко перемещается. Если вы потрете воздушный шарик о футболку, то негативный заряд электронов заставит его прилипнуть к стене, которая заряжена более позитивно.

Пожалуй, самая впечатляющая демонстрация статического электричества на Земле — это молнии. Столкновения капель дождя и кристаллов льда в облаках генерируют мощнейший заряд статического электричества, который рано или поздно высвобождается. Молнии могут содержать до пяти гигаджоулей энергии — достаточно, чтобы моментально поджечь несколько деревьев. Для сравнения, максимум статического электричества, который может накопиться на человеке, составляет всего 40 милиджоулей. Примерно столько, сколько нужно для питания LED-диода на одну секунду.

Однако даже этого микроскопического заряда электричества хватит, чтобы повредить чувствительную электронику или создать возгорание. Большинство пожаров, возникающих из-за статического электричества, разгораются по вине горючих испарений и газов. Например, на автомобильных заправках. Разряд статического электричества может перескочить на бензоколонку и создать искру, которая подожжет топливо.

А если говорить о других ситуациях, то в производственных обстоятельствах статическое электричество способно поджечь мелкую пыль. Опилки, алюминиевую стружку и даже пшеничную муку. Передвижение порошков и других предметов может создавать заряд, который перекинется на горючий материал. Иными словами, да, хлеб можно считать пожароопасным объектом.