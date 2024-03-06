Apple выпустила четвертое крупное обновление iOS 17

Apple выпустила iOS 17.4 – с поддержкой альтернативных магазинов приложений в ЕС
Apple выпустила iOS 17.4 – четвёртое крупное обновление iOS 17, которая была выпущена для моделей iPhone и iPadOS 17.4.
Обновление обеспечивает долгожданную поддержку сторонних магазинов приложений в Европейском Союзе, где компания вынуждена соблюдать новый Закон о цифровых рынках (DMA).
iOS 17.4 включает в себя новые смайлы, изменения в интерфейсе батареи на моделях iPhone 15, расшифровки подкастов Apple, а также улучшения функции защиты украденных устройств. Кроме того, iOS 17.4 дает возможность выбирать платежные сервисы, не относящиеся к Apple Pay, для пользователей в ЕС. Апдейт также поставляется с несколькими исправлениями и исправлениями безопасности.
Сторонние магазины приложений
С iOS 17.4 пользователи в странах ЕС могут загружать альтернативный магазин приложений и устанавливать приложения из него в обход фирменного App Store. После установки стороннего магазина из Интернета, пользователи смогут загружать из него приложения без ограничений, а также установить его в качестве магазина по умолчанию.
Apple не планирует взимать комиссию с приложений, загруженных из сторонних магазинов. Тем не менее владельцам этих магазинов необходимо будет уплатить €0.5 за каждую установку при превышении порога в 1 миллион загрузок.
Кроме того, пользователи из Евросоюза также получат доступ к NFC-платежам на iPhone через сторонние приложения. Дополнительно Apple также разрешает пользователям в ЕС загружать альтернативные браузеры, которые не базируются на движке WebKit. Об альтернативах официально не объявляли, однако Google и Mozilla уже экспериментируют с новыми браузерами для iOS.
Все эти функции работают только на территории Европейского Союза.
Эмодзи
Вместе с iOS 17.4 появились новые смайлы: «Гриб», «Феникс», «Лайм», «Разорванная цепь», «Вертикальное покачивание головы» (как при кивке «да») и горизонтальное покачивание головой («нет») теперь доступны на клавиатуре эмодзи.
Подкасты
В последней версии iOS пользователи могут воспользоваться автоматической транскрипцией подкастов на английском, испанском, французском и немецком языках. Текст будет появляться синхронно с видео, также доступен поиск по слову, чтобы воспроизвести подкаст в нужном моменте.
Прочие нововведения
- Обновленная функция «Защита украденного устройства» предлагает возможность использовать усиленные меры безопасности во всех геопозициях.
- Siri теперь может объявлять входящие сообщения на любом из поддерживаемых языков.
- Распознавание музыки теперь может добавлять песни, которые пользователь идентифицировал, в свои плейлисты и библиотеку Apple Music, а также в Apple Music Classic.
- В разделе «Состояние батареи» в настройках теперь отображается количество циклов зарядки аккумулятора, дата изготовления и первое использование на всех моделях линейки iPhone 15.
- Обновление добавляет улучшения в идентификацию звонков, бизнес-обновления в сообщениях и номера виртуальных карт Apple Cash.
- Обновление iOS 17.4 также устраняет проблемы с изображениями контактов в Find My и баг с двумя SIM-картами.
Как установить iOS 17.4
Чтобы установить iOS 17.4, необходимо зайти в «Настройки» -> «Основные» -> «Обновление ПО». Для iPhone 14 Pro вес обновления составляет 1,71 ГБ.
Вместе с iOS 17.4 Apple также выпустила iPadOS 17.4, которая имеет много тех же изменений, включая обновление App Store в соответствии с требованиями ЕС. Также ожидается, что вскоре компания выпустит visionOS 1.1 (для Apple Vision Pro), macOS 14.4, watchOS 10.4 и HomePod 17.4.