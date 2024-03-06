Apple выпустила четвертое крупное обновление iOS 17

Apple выпустила iOS 17.4 – четвёртое крупное обновление iOS 17, которая была выпущена для моделей iPhone и iPadOS 17.4.

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Обновление обеспечивает долгожданную поддержку сторонних магазинов приложений в Европейском Союзе, где компания вынуждена соблюдать новый Закон о цифровых рынках (DMA).

iOS 17.4 включает в себя новые смайлы, изменения в интерфейсе батареи на моделях iPhone 15, расшифровки подкастов Apple, а также улучшения функции защиты украденных устройств. Кроме того, iOS 17.4 дает возможность выбирать платежные сервисы, не относящиеся к Apple Pay, для пользователей в ЕС. Апдейт также поставляется с несколькими исправлениями и исправлениями безопасности.

Сторонние магазины приложений

С iOS 17.4 пользователи в странах ЕС могут загружать альтернативный магазин приложений и устанавливать приложения из него в обход фирменного App Store. После установки стороннего магазина из Интернета, пользователи смогут загружать из него приложения без ограничений, а также установить его в качестве магазина по умолчанию.

Apple не планирует взимать комиссию с приложений, загруженных из сторонних магазинов. Тем не менее владельцам этих магазинов необходимо будет уплатить €0.5 за каждую установку при превышении порога в 1 миллион загрузок.

Кроме того, пользователи из Евросоюза также получат доступ к NFC-платежам на iPhone через сторонние приложения. Дополнительно Apple также разрешает пользователям в ЕС загружать альтернативные браузеры, которые не базируются на движке WebKit. Об альтернативах официально не объявляли, однако Google и Mozilla уже экспериментируют с новыми браузерами для iOS.

Все эти функции работают только на территории Европейского Союза.

Эмодзи

Вместе с iOS 17.4 появились новые смайлы: «Гриб», «Феникс», «Лайм», «Разорванная цепь», «Вертикальное покачивание головы» (как при кивке «да») и горизонтальное покачивание головой («нет») теперь доступны на клавиатуре эмодзи.

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Подкасты

В последней версии iOS пользователи могут воспользоваться автоматической транскрипцией подкастов на английском, испанском, французском и немецком языках. Текст будет появляться синхронно с видео, также доступен поиск по слову, чтобы воспроизвести подкаст в нужном моменте.

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Прочие нововведения

Обновленная функция «Защита украденного устройства» предлагает возможность использовать усиленные меры безопасности во всех геопозициях.

Siri теперь может объявлять входящие сообщения на любом из поддерживаемых языков.

Распознавание музыки теперь может добавлять песни, которые пользователь идентифицировал, в свои плейлисты и библиотеку Apple Music, а также в Apple Music Classic.

В разделе «Состояние батареи» в настройках теперь отображается количество циклов зарядки аккумулятора, дата изготовления и первое использование на всех моделях линейки iPhone 15.

Обновление добавляет улучшения в идентификацию звонков, бизнес-обновления в сообщениях и номера виртуальных карт Apple Cash.

Обновление iOS 17.4 также устраняет проблемы с изображениями контактов в Find My и баг с двумя SIM-картами.

Как установить iOS 17.4

Чтобы установить iOS 17.4, необходимо зайти в «Настройки» -> «Основные» -> «Обновление ПО». Для iPhone 14 Pro вес обновления составляет 1,71 ГБ.

Вместе с iOS 17.4 Apple также выпустила iPadOS 17.4, которая имеет много тех же изменений, включая обновление App Store в соответствии с требованиями ЕС. Также ожидается, что вскоре компания выпустит visionOS 1.1 (для Apple Vision Pro), macOS 14.4, watchOS 10.4 и HomePod 17.4.