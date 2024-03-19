Как человечество научилось пользоваться инструментами?

Человечество на протяжении тысяч лет пользуется самыми разными инструментами: именно это помогло древним людям постепенно стать людьми современными. Но как именно человек выработал эволюционный навык владения инструментами? Журнал Smithsonian Magazine разобрал этот вопрос на примере спорта.

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В 1873 английский солдат и изобретатель Уолтер Уингфилд провел чаепитие, на котором решил впервые показать гостям новую игру. Уингфилд называл ее «сферистикой» — по сути, она была предшественницей современного тенниса. Аристократы уже столетиями играли в нечто похожее, однако изобретатель решил перенести игровое поле на под открытое небо и заменил кожаный мяч на прыгучий резиновый. И всего за пару месяцев новинка стала большим хитом.

Хотя теннис редко признают продуктом эволюции гомининов, способность попадать ракеткой по прыгающему мячику — прямое доказательство древнего симбиоза между человеком и инструментом. Поначалу, когда мы берем в руки ракетку, сама по себе она ничего не значит, но со временем, постепенно, мы все лучше понимаем, как правильно двигаться, держать инструмент и под каким углом отбивать мяч. Ракетка становится продолжением человеческой руки, а каждый взмах ощущается все более естественным.

Похожего мнения придерживается легендарный теннисист Роджер Федерер. Но «магическое» ощущение, что инструмент становится частью тела человека, вполне реально — оно появляется с опытом. Научная работа от 2017 года показало, что игроки в теннис быстрее реагируют на изменения в окружающем мире, когда держат привычные ракетки в руках. И, напротив, реагируют медленнее, если вручить им инструмент, которым они раньше никогда не играли.

Подобный эффект применим ко всем инструментам, созданным человеческими руками. Метлы, грабли, ложки, рыболовные удочки, иголки, пилы, карандаши, кисти, саксофоны, компьютерные мыши, протезы, инвалидные коляски и многое другое. Изо дня в день мы оттачиваем свои навыки владения разными вещами, они становятся продолжениями наших рук, ног, глаз и мозга.

Почему так происходит? Одна теория отвечает на этот вопрос с точки зрения детства. Младенцы — прирожденные первопроходцы; они трогают и чувствуют все, до чего могут дотянуться. Благодаря этой привычке мы вырабатываем понимание того, что и где должно находиться. А уже на основе этой информации мозг младенца проводит параллели между телом и взаимодействием с окружающим миром. Если говорить научным языком, то данная теория утверждает, что в мозге ребенка есть т.н. «соматосенсорная карта» — она постоянно меняется и эволюционирует с опытом.

Согласно другой теории, объекты становятся частями человеческого тела в результате «радикального слияния». Данная гипотеза не построена на идее соматосенсорной карты: вместо этого она полагает, что мозг человека в прямом смысле слова воспринимает инструменты как части тела. Например, когда слабовидящие люди пользуются тростями, они «ощупывают» пространство инструментом, не задумываясь о том, что трость — это предмет. Примерно так же, как люди с нормальным зрением видят окружающий мир глазами.

Неврологические структуры, необходимые для этих способностей, эволюционировали с расцветом млекопитающих миллионы лет назад. После того, как приматы откололись в собственную ветку эволюции, их сенсорно-двигательные системы стали гораздо более комплексными, чем у многих других млекопитающих. Тайминг этих изменений подсказывает, что древние эволюционные процессы не подразумевали использование инструментов.