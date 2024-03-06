Траты Китая на науку и технологии выросли на фоне противостояния с США

В условиях технологического противостояния с Западом Китай в 2023 году нарастил расходы на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) на 8,1 процента, до 458,5 миллиарда долларов или 2,6 процента ВВП страны, пишут «Ведомости» со ссылкой на опубликованное в СМИ заявление министра науки и технологий КНР Инь Хэцзюня.

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Число выданных патентов на изобретения в КНР выросло на 15,3 процента, до 921 тысячи. Среди приоритетных направлений, в которых имеются достижения, названы квантовые технологии, интегральные схемы, искусственный интеллект (ИИ) и биомедицина.

В материале отмечается, что Китай в последние годы твердо занимает второе место в мире по объему инвестиций в НИОКР следом за США, но расходы американцев в этой сфере пока превышают китайские более чем вдвое. В 2024 году правительство КНР планирует увеличить траты на науку и технологии еще примерно на 10 процентов, объединив усилия государства и частные ресурсы ради «прорыва в ключевых технологиях в ключевых областях», рассказал премьер Госсовета Ли Цян.

Такая динамика наблюдается на фоне усилий США и их союзников по ограничению доступа Китая к полупроводникам и связанным с ними технологиям — стране требуются не только материалы, но и оборудование для производства чипов. Также, отмечает руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов, ключевое значение для Пекина будут иметь разработки в области ИИ. Пока американцы наращивают давление, требуя от производителей получения все новых разрешений для поставок в КНР в этой сфере.