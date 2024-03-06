Мошенники научились подделывать «кружочки» в Telegram

Злоумышленники новым способом выманивают денежные средства россиян – они активно подделывают видеосообщения в Telegram («кружочки»). С таким предупреждением выступил ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров, передает РИА Новости.

По словам собеседника, для афериста такой «кружочек» является еще одним способом заполучить доверие жертвы. Мошенник также может подкреплять переписку изображением настоящего владельца аккаунта, добавил Егоров.

Эксперт отметил, что с текущего года злоумышленники также прибегают к аудио-сообщениям с голосом реального владельца. По его словам, эти голосовые сообщения могут быть взяты из переписок, а также сгенерированы с помощью нейросетей. Сейчас появились и сгенерированные «кружочки», подчеркнул специалист.

Создание поддельных видеосообщений не требует каких-либо особенных знаний, отметил Егоров. Он указал на наличие большого числа инструментов для генерации видео и аудиодипфейков.

Ранее старший исследователь данных в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Аникин заявил агентству «Прайм», что выявлять дипфейки в последнее время стало более проблематично, однако способы вычисления «подделки» все-таки есть. Так, на дипфейк указывают странное движение глаз, контур овала лица, цвет кожи и волос человека на видео, а также низкое качество изображения, отметил специалист.