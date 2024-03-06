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Мошенники научились подделывать «кружочки» в Telegram

Злоумышленники новым способом выманивают денежные средства россиян – они активно подделывают видеосообщения в Telegram («кружочки»). С таким предупреждением выступил ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров, передает РИА Новости.

Мошенники научились подделывать «кружочки» в Telegram
© globallookpress.com

По словам собеседника, для афериста такой «кружочек» является еще одним способом заполучить доверие жертвы. Мошенник также может подкреплять переписку изображением настоящего владельца аккаунта, добавил Егоров.

Эксперт отметил, что с текущего года злоумышленники также прибегают к аудио-сообщениям с голосом реального владельца. По его словам, эти голосовые сообщения могут быть взяты из переписок, а также сгенерированы с помощью нейросетей. Сейчас появились и сгенерированные «кружочки», подчеркнул специалист.

Создание поддельных видеосообщений не требует каких-либо особенных знаний, отметил Егоров. Он указал на наличие большого числа инструментов для генерации видео и аудиодипфейков.

Ранее старший исследователь данных в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Аникин заявил агентству «Прайм», что выявлять дипфейки в последнее время стало более проблематично, однако способы вычисления «подделки» все-таки есть. Так, на дипфейк указывают странное движение глаз, контур овала лица, цвет кожи и волос человека на видео, а также низкое качество изображения, отметил специалист.

Наука и техника
Евгений Егоров
Дмитрий Аникин
Лаборатория Касперского
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