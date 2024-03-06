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Google начала тестировать Картах функцию, которая уже несколько лет есть в 2ГИС

Google Карты могут стать еще более удобным: компания тестирует новую функцию, которая показывает вход и выход из зданий.

В Google Картах появятся обозначения входа и выхода у зданий
© Google

Эта функция особенно пригодится тем, кто едет в незнакомое место: больше не придется блуждать в поисках входа, он будет сразу обозначен на карте.

Пока функция доступна не во всех городах, но уже работает в крупных мегаполисах, таких как Сан-Франциско, Лас-Вегас и Нью-Йорк.

Для некоторых зданий (отели, кафе, рестораны, магазины) на карте появляется белый круг с иконкой двери, который показывает, где именно находится вход.

Похожая функция уже используется для общественного транспорта: в 80+ городах на карте можно увидеть точные входы и выходы из станций метро, автобусных остановок и т.д.

Отметим, что подобная возможность уже многие годы есть в отечественном 2ГИС. На фоне этого нововведение Google кажется сильно запоздалым.

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