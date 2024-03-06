В США подготовили законопроект о запрете TikTok

В палате представителей конгресса США подготовлен законопроект о запрете соцсети TikTok, принадлежащей компании ByteDance, передает The Hill.

Документ называется "О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными злоумышленниками", его авторы - республиканец Майк Галлахер и демократ Раджа Кришнамурти.

Если закон будет принят, пишет The Hill, он вынудит владельцев отказаться от TikTok, поскольку в США эта платформа может быть запрещена.

Отмечается также, что закон предусматривает запрет на распространение TikTok через App Store или платформу веб-хостинга, что сделает соцсеть незаконной в США.

Газета считает, что принятие закона разрешит президенту Соединенных Штатов запрещать и другие приложения, контролируемые так называемыми "иностранными противниками".

В данный момент только на территории американского штата Монтана власти запретили TikTok, после чего юристы сети подали на них в суд.

Ранее сообщалось, что сетью пользуется бывший кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами.