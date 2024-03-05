Энтузиасты придумали минималистичный телефон с чернильным экраном

На площадке Indiegogo стал доступен смартфон Minimal Phone с экраном E Ink и физической QWERTY-клавиатурой. Устройство отличается от большинства современных смартфонов тем, что в нем вместо привычного экрана используется панель на электронных чернилах, сообщает портал Rozetked.

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Minimal Phone оснащается 3,5-дюймовым E Ink экраном с разрешением 640х480 пикселей. За производительность новинки отвечает чип MediaTek MT6769 с частотой 2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G52 MP2. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а встроенной — 128 ГБ. В гаджете установлены две камеры — одна сзади на 16 Мп и спереди с разрешением 8 Мп.

Одним из преимуществ Minimal Phone называют автономность. Благодаря экономичному экрану и аккумулятору на 4000 мАч смартфон может проработать до 4 дней в режиме ожидания или до 10 часов в режиме разговора. Minimal Phone поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт по кабелю и 20 Вт по беспроводному протоколу Qi.

Работает устройство под управлением Android 13. Minimal Phone пока доступен только для предзаказа на платформе Indiegogo по цене от $350 (около 31,9 тыс. руб.). Первые поставки планируются на июнь 2024 года.