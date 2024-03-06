Ученые подсчитали число землян за всю историю планеты

Международная группа ученых решила узнать, сколько всего людей побывало на Земле за все время существования человечества.

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Задача, прямо скажем, очень нетривиальная. Если в цивилизованное время все более-менее понятно: власти ставили каждую голову на учет. Первыми списки начали составлять еще в III веке до нашей эры практически одновременно в нескольких странах: Египте, Месопотамии, Китае, Индии и Японии. Есть свидетельства переписи населения в Древней Греции и Древнем Риме. Цель - понять, сколько воинов можно поставить под ружье. На территории Руси счетом занялись татаро-монголы в 1245 году в Киеве, чтобы определить размер собираемой дани.

Уже много лет перепись населения проводится постоянно и строго на научной основе. А что там в глубине веков и как глубоко имеет смысл заглядывать? Ученые за точку отсчета взяли момент появления человека разумного (homo sapiens). По оценкам, он возник примерно 190 тысяч лет до нашей эры. Понятно, что хотя с тех пор прошли многие тысячи лет, и доля живших в очень далекие времена в общей сумме будет небольшой, но тем не менее ее нужно учесть. И для этого сегодня у науки появился "генетический вычислитель". Это методы расшифровки ДНК, которые позволяют оценить общую численность древних людей.

Расчеты показали, что с момента возникновения первых homo sapiens на Земле появилось 5 миллионов человек - это произошло в 8000 году до нашей эры. А в первом году нашей эры на планете насчитывалось около 300 миллионов человек. Отметку в миллиард мы преодолели только в 1800-е годы. Прошло по историческим меркам всего каких-то 100 лет, и численность землян стала быстро увеличиваться. В XX веке благодаря созданию лекарств и вакцин против смертельных болезней, улучшению условий жизни сильно возросла продолжительность жизни. Если во времена Средневековья люди в среднем умирали в 30 лет, то сегодня мужчины и женщины часто живут до 70 лет и даже больше.

Пройдя с калькулятором по всем временам и весям, ученые получили итог: с момента появления homo и до наших дней на планете побывало чуть менее 120 млрд человек. Сегодня на всех континентах проживает уже более 8 млрд человек. Этот порог преодолен в конце прошлого года. Если учесть, что еще в 1990 году население Земли составляло 5,294 млрд, то такой рост просто удивителен. Он связан с увеличением средней продолжительности жизни, улучшением здравоохранения, гигиены, питания и других условий жизни. А так как все эти факторы только улучшаются, то вроде бы можно прогнозировать, что население будет увеличиваться в таком же темпе.

Но с человеком прямая математика плохо работает. Темпы прироста населения после бума рождаемости в начале 1960-х годов резко замедлились до уровня ниже одного процента в 2020 году.

- По оценкам ООН, максимум населения Земли придется на 2080-е годы и составит 10,4 млрд человек, а затем начнет снижаться, - сказал "РГ" академик Владимир Клименко. - Но эти прогнозы не совсем корректны и не учитывают явные тенденции, которые развиваются во всем мире. И прежде всего это касается рождения детей.

Напомним, что главный демографический фактор - число детей на одну женщину детородного возраста. Если этот коэффициент 2,1 - это уровень простого воспроизводства населения. Если меньше, численность падает. Сейчас в мире нет ни одной развитой страны, утверждает Клименко, где коэффициент фертильности дотягивал бы до 2, у всех меньше. А, например, в Южной Корее он вообще ниже единицы. Даже в Китае уже около 1,7. Там уже срочно начинают принимать меры, возвращают стимулы многодетным семьям. Но весь мировой опыт показывает, что это вряд ли сработает. Кстати, страна уже уступила лидерство по числу жителей Индии.

- Распространено мнение, что чем богаче страна, тем меньше люди заводят детей, но это верно только отчасти, - говорит Клименко. - Есть два других более весомых фактора, влияющих на демографию. Первый - уровень образования женщин. Если общее число лет обучения растет с 4 лет в начальной школе до 15 после окончания вуза, то коэффициент воспроизводства падает почти в три раза. У тех, кто учился 15 лет, как правило, один ребенок. Второй фактор - уровень доступа к средствам контроля над рождаемостью.

С учетом всех этих тенденций группа ученых под руководством академика Клименко на математической модели рассчитала, что максимум населения на планете придется не на 80-е годы, а уже на 60-е. Причем этот пик будет ниже 9 млрд человек, а к концу века сократится до 7-8 млрд. Отметим, что есть и более радикальные прогнозы. Они предрекают, что уже к 2050 году более половину прироста населения дадут всего восемь стран: Демократическая Республика Конго, Египет, Эфиопия, Индия, Нигерию, Пакистан, Филиппины и Танзания. А к численность землян к 2100 году сократится до 6 млрд человек.

Но, по мнению ученых, не только экономическое развитие бедных стран приведет к сокращению численности населения. Существенную роль сыграют стремительное сокращение природных ресурсов, загрязнение окружающей среды, чем успешно занимаются многие поколения людей, не особенно заботясь, что останется их потомкам.