В Instagram* и Facebook* произошел глобальный сбой

В работе Instagram и Facebook фиксируют проблемы по всему миру. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Отмечается, что большая часть жалоб пользователей платформ связана с невозможностью войти в свои аккаунты, через сайт попасть в них также не удается. Кроме того у части перестали обновляться ленты в приложениях.

По данным The Verge, сбои также фиксируют в Threads* и Meta Quest*. При этом в WhatApp, который тоже принадлежит корпорации Meta* никаких проблем не наблюдается.

В компании сообщили, что знают о сбоях и уже работают над их устранением.

*принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России