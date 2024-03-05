Российские орнитологи отследили редких птиц в Китае и Мьянме

Несколько российских орнитологов приняли участие в зимних учетах околоводных птиц в Юго-Восточной Азии и Китае, где зимует один из самых редких в России и мире - эндемик Чукотки кулик-лопатень. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Институт географии РАН.

© Елена Лаппо, ИГ РАН, и Антон Иванов, ВНИИ Экология

Учеты околоводных птиц традиционно велись в этом году с декабря по февраль. В январе в проводившихся в окрестностях китайского города Чжаньцзян учетах приняли участие Елена Лаппо из Института географии РАН, Антон Иванов и Владимир Морозов из ВНИИ Экология, Юрий Герасимов, представлявший Тихоокеанский институт географии, и Николай Якушев из японского Института науки и технологии.

«Зимовки в Китае остаются одними из важнейших мест для кулика-лопатня в его годовом ареале. В последнее время удалось придать охранный статус некоторым особо важным территориям (Таодзини), уменьшить угрозу добычи лопатня при браконьерском отлове мигрирующих птиц сетями, привлечь большую группу любителей-фотографов к наблюдению за птицами», - пояснила орнитолог Института географии РАН Елена Лаппо.

В ходе проведения учетов в Китае российские ученые встретили 20 лопатней, среди которых были птицы, помеченные индивидуальными кодами, в том числе и окольцованные на Чукотке.

Затем ученые приняли участие в совещании Международной рабочей группы по сохранению лопатня в городе Шеньчжень, где поднимались вопросы о браконьерской охоте на мигрирующих птиц, генетических особенностях популяции лопатня и истории создания популяции редкой птицы в неволе в Великобритании.

По окончании совещания в Китае учеты лопатней продолжили в республике Мьянма.

«В заливе Моттама на динамичных литоральных отмелях в период низкого прилива среди стай мелких куликов восьми видов общей численностью около 56 000 птиц было учтено 16 лопатней (из них две птицы с флажками)», - пояснили в Институте географии РАН.

При этом ученые пришли к выводу, что и здесь пока сохраняется тенденция к сокращению популяци лопатней, несмотря на то, что территория почти не подвержена антропогенной нагрузке.