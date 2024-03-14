Удивительные факты о медузах

Медузы — одни из самых древних животных на Земле. Они также могут похвастать невероятным разнообразием видов: ученые зафиксировали более 10 000 разновидностей медуз. Портал treehugger.com поделился самыми интересными фактами об этих необычных созданиях.

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Медузы могут быть старше динозавров

Медузы не имеют костей, из-за чего ископаемые окаменелости тяжело найти. Тем не менее, ученые нашли доказательства того, что эти создания плещутся в океанах планеты по меньшей мере 500 млн лет. А может и все 700 млн лет. Для контекста, это в три раза больше, чем возраст первых динозавров.

Медузы хорошо адаптируются к изменениям климата

В отличие от большинства морских животных, медузы процветают в воде несмотря на тепловые волны, окисление океана, злоупотребление рыболовным промыслом и другие факторы. Кораллы, моллюски и другие организмы, пользующиеся панцирями, больше всего страдают от окисления, тогда как медузы не так подвержены негативным эффектам.

По мере ухудшения климатического кризиса специалисты полагают, что популяция медуз будет меняться. По большей части, эксперты предсказывают появление дисбаланса между медузами и прочими животными. Например, из-за того, что медузы лучше выживают в водах с низкой концентрацией кислорода, скоро они могут сильно превысить объем планктона — их основного источника пищи.

Медузы на 98% состоят из воды

Человеческое тело на 60% состоит из воды, но для медуз эта цифра составляет 98%. Если животное попадет на берег, то оно может буквально исчезнуть за пару часов: их тела в прямом смысле слова испарятся в воздух. Медузы имеют рудиментарную нервную систему, но не обладают мозгом. Помимо этого, у них нет сердца; их желатиновые тела настолько тонкие, что клетки насыщаются кислородом при помощи диффузии.

У некоторых медуз есть глаза

Несмотря на простое строение тела, некоторые медузы обладают зрением, причем иногда весьма сложным. К примеру, кубомедуза имеет 24 «глаза» — и два из них могут различать цвета. Ученые также полагают, что комплексная цепочка визуальных сенсоров делает медузу одним из немногих животных на планете, обладающих 360-градусным зрением.

Некоторые медузы могут быть бессмертными

Медуза Turritopsis nutricula может обмануть смерть благодаря уникальному механизму клеточной трансдифференциации. При столкновении с угрозой клетки животного, по сути, полностью обновляются — именно поэтому данный вид получил прозвище «бессмертная медуза». Ученые изучают Turritopsis nutricula в попытке разобраться, способно ли «бессмертие» этой медузы помочь в борьбе с человеческим раком.

Медузы — одни из самых смертоносных животных на планете

Каждый вид медузы имеет нематоцисты, или жалящие органы, но их мощность может сильно разниться в зависимости от конкретного вида. Самой ядовитой медузой в мире, скорее всего, является кубомедуза: она может убить человека за несколько минут, ужалив его всего один раз. Каждая кубомедуза содержит достаточно яда, чтобы убить более 60 человек. Кроме того, их жала невероятно болезненны: есть шанс, что болевой шок убьет жертву быстрее, чем яд.

Некоторые медузы съедобны

Вы вряд ли найдете их в меню многих ресторанов, но съедобные медузы считаются деликатесом в некоторых регионах, вроде Японии и Кореи. По факту, японцы превращают медуз в конфеты: сладко-соленую карамель, которая готовится из сахара, крахмальной патоки и порошка медузы. Таким образом Япония пускает в утилизацию медуз-вредителей в своих водах. Иногда их также подают в салатах, хрустящей лапше или просто с соевым соусом.