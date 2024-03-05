В мобильных приложениях «Тинькофф» произошел сбой

В мобильных приложениях «Тинькофф банк» и «Тинькофф Инвестиции» произошел сбой. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ранее россияне начали жаловаться на проблемы при входе в приложение, у них на экране появляется уведомление об ошибке.

«При попытке зайти в приложение появляется надпись: "кажется что-то пошло не так, попробуйте еще раз"», — подтвердили в «Коммерсантъ».

Отмечается, что данная проблема характерна не только для пользователей iPhone, но и смартфонов на системе Android. Также наблюдаются сложности с оплатой и другими транзакциями.

Причина произошедшего сбоя неизвестна.