Nothing показала свой бюджетный смартфон с подсветкой

Компания Nothing представила свой бюджетный смартфон Phone (2a) с чипом MediaTek Dimensity 7200 Pro, подсветкой и прозрачным корпусом. Об этом сообщает портал GSMArena.

© Газета.Ru

Nothing Phone (2a) получил прозрачный корпус и три диода с подсветкой Glyph Interface на задней панели, которые используются, например, для индикации об уведомлениях, входящих звонках. Спереди расположен 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Максимальная заявленная яркость может достигать 1300 нит.

Основная камера смартфона с разрешением 50 Мп представлена сенсором Samsung GN9 с оптической стабилизацией изображения. Она дополнена 50-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем Samsung JN1. Селфи-камера имеет разрешение 32 Мп.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Беспроводной зарядки, как в других смартфонах бренда, нет.

Nothing Phone (2a) работает под управлением операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой Nothing OS 2.5. Модификация 8/128 ГБ будет стоить €330 (около 32,6 тыс. руб.), а версия 12/256 ГБ обойдется уже в €380 (около 37,5 тыс. руб.).