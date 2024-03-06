$90.34-0.8298.20-0.73
Войти в почту

Продажи смартфонов Apple в Китае упали на 24%

С начала 2024 года продажи смартфонов Apple в Китае упали на 24%, передает Bloomberg.

В Китае упали продажи iPhone
© globallookpress.com

Отмечается, что еще в начале 2023 года продажи смартфонов Apple занимали первое место на китайском рынке. Сейчас компания расположилась на четвертом, уступив местным производителям.

Лидером на рынке Китая с начала года остается Vivo, чья рыночная доля составляет 17,6%.

Ранее стало известно, что компания Apple в ближайшие годы представит несколько новых носимых гаджетов, отмечает «Свободная пресса».

Наука и техника
Apple
Китай